Ettevõtted kiirustavad turult raha kokku korjama

Ettevõtted tormavad USAs kümme aastat kestnud aktsiate ja võlakirjade pulliturult maksimaalset kasu saama, enne kui võimalik majanduslangus ja valimisaasta volatiilsus sunnivad IPOsid ja krediidiaknaid kinni panema, kirjutab Reuters.

IPOde buum USA börsil viitab krahhi tulekule. Foto: Zumapress/Scanpix

Analüütikute sõnul on USA väärtpaberi- ja börsikomisjonis registreerunud umbes 70 ettevõtet, et korraldada aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO), samal ajal on investeerimisjärgus ettevõtetele antud laene 72 miljardi dollari ulatuses.