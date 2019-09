Otsustamatus tõi kolme päevaga kena kopika

Kogesin omal nahal taas vana tõde – istu käed tagumiku all ja raha tuleb!

Apple'i uued iPhone'id on odavamad Foto: Reuters/Scanpix

Nimelt istusin veel esmaspäeval nõutult laua taga ja mõlgutasin mõtteid, et tore oleks Apple’ist kasumit võtta. Kas tehnoloogiasektori osakaal minu portfellis on liiga suur? On ju mul selle valdkonna aktsiaid portfelli väärtusest rohkem kui veerand. Või äkki on õunafirma innovatsioon otsa lõppenud? Pole ju ammu millegi revolutsioonilisega turule tuldud ning lisaks on Apple’i tooted muutunud niivõrd kalliks, et näiteks iPhone’e ei suudeta vanas mahus enam maha müüa.