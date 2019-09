Majanduslanguse hirm on fondijuhtide seas kümnendi kõrgeim

Fondijuhid muretsevad kõige rohkem globaalse kaubanduse pärast. Foto: Reuters

Fondijuhtide arvates on majanduslanguse oht suurim alates 2009. aasta augustist, selgub värskelt avaldatud küsitlusest. Põhjustena tuuakse välja majanduskasvu aeglustumine, kaubandussõda ja poliitiline ebastabiilsus, vahendab CNBC.

Bank Of America Merrill Lynchi poolt korraldatud fondihaldurite küsitlusest selgus, et 38 protsenti fondijuhtidest näeb majanduslangust tulemas juba järgmise aasta jooksul. Augustikuu küsitluses oli vastav näitaja 34 protsenti, mis on kõrgeim alates 2011. aasta oktoobrist.