PRFoods muutis tütarde juhatusi

PRFoods on otsustanud muuta tütarettevõtete juhatusi. Foto: Andras Kralla

PRFoodsi tütarfirma Saaremere Kala AS ja tootmisettevõtte Vettel OÜ juhatusest lahkub Ivari Vokk ning Saaremere Kala juhatus jätkub kolmeliikmelisena, andis ettevõte teada.

PRFoodsi juhatuse liige Indrek Kasela ütles, et Ivari Vokk on teinud suurepärast tööd tehase uuendamisel ning uute toodete ning keskkonnasäästlike pakendite väljatöötamise. "Soovime talle edu uutes väljakutsetes ja täname teda tehtud töö eest," ütles Kasela.