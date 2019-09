Apple toodab uue Mac Pro mudeli Texases

Mac Pro arvuti. Foto: Shutterstock

Apple toodab oma järgmise põlvkonna Mac Pro personaalarvutid Texase osariigis, teatas ettevõte esmaspäeval.

Mac Pro on ainuke Apple’i arvuti, mida hakatakse kokku panema just Ühendriikides. Suurem osa toodetest, mille hulka kuuluvad ka iPhone’d, valmistatakse Hiinas. Viimastel aastatel on USA-Hiina tariifisõda ettevõttele palju muret tekitanud.