Ericssonil soolas miljardiline trahv

Ericssoni peakorter Stockholmis. Foto: Olof Swahnberg, Reuters/Scanpix

Ericsson ootab USAst üle miljardi euro ulatuvat trahvi, telekomiseadmete tootja võtab omaks, et nad on jätnud tähelepanuta hulga hoiatusmärke ja sisekontroll pole ettevõttes olnud piisav, nii et osa töötajaid on teinud ebaseaduslikke tegusid.

Rootsi telekomiseadmete tootja teatas, et paneb kõrvale 12 miljardit Rootsi krooni ehk 1,1 miljardit eurot Ameerika Ühendriikides käiva juurdluse tulemuse klattimiseks. Ericsson kirjutab selle summa kuludesse selle aasta kolmandas kvartalis.