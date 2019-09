Päeva plussiga alustanud aktsiaindeksid läksid päeva keskel miinusesse, kui tuli spekulatiivne uudis, et USA kaalub investeeringute piiramist Hiina ettevõtesse. Foto: EPA/ANDREW GOMBERT

Börs: Hiina firmade võimalik börsilt eemaldamine tekitas USA turul müügisurve

USA aktsiad reedel langesid, kui tulid uudised, et president Trumpi valitsus on arutamas võimalust, et Hiina ettevõtete aktsiad võiks USA aktsiabörsidelt eemaldada ning limiteerida USA investeeringuid Hiinasse, vahendab Reuters.