Tesla käi kolmanda kvartali tarnete osas 3000 auto võrra oma ootustele alla. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

Tesla tarnenumbrid investoreid ei rõõmustanud

Tesla aktsia langes neljapäeval 5%, kui firma teatas oodatust väiksema kolmanda kvartali autode tarnenumbri.

Tesla tarnis kolmandas kvartalis ostjatele 97 000 autot, mis oli küll vaid ligi 500 auto võrra vähem, kui aktsiaanalüütikute keskmine ootus, kuid salamisi oodati 100 000 auto tarnimist, vahendab Reuters. See oli arv, mille Tesla tegevjuht Elon Musk oli välja käinud lekkinud e-kirjas, kus ta ütles, et 100 000 auto tarnimiseks on võimalus olemas.