Tesla Model S sõidab Baltikumi E-ralli raames Lätis Iecava lähedal 23. juulil 2019. aastal. Foto: REUTERS/Ints Kalnins

Tesla aktsia reageeris kasumieesmärgi edasilükkamisele 14% kukkumisega

Tesla aktsia on neljapäeval 14% miinuses, kui firma teatas kolmapäeva õhtul, et vajab rohkem aega, et kasumisse jõuda, teatas madalamatest kasumimarginaalidest ning teatas olulise juhatuse liikme lahkumisest, kirjutas Reuters.