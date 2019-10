USA teenusepakkujate aktiivsuse kasv oli septembris oodatust väiksem. Foto: EPA/JOHN G. MABANGLO

USA teenusepakkujate aktiivsus langes kolme aasta madalaimale tasemele

USA teenuseid pakkuvate ettevõtete aktiivsusindeks langes septembris viimase kolme aasta madalaimale tasemele seoses tollimaksudest tuleneva ebakindlusega.

USA Tarneahela Juhtimise Instituut (Institute for Supply Management ehk ISM) teatas, et mitte-tootmissektori aktiivsusindeks langes septembris 52,6 punktini, mis on madalaim tase alates 2016. aasta augustist, kirjutab Reuters. Käesoleva aasta augustis oli indeks olnud 56,4 punkti peal.