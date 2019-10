Apple lasi oma uue telefonimudeli müügimahtu 10% võrra tõsta. Foto: REUTERS/Jason Lee

Nikkei: Apple on lasknud tarnijatel uue telefonimudeli tootmismahtu tõsta

Apple on lasknud oma uue telefonimudeli, iPhone 11, tootmismahtu tõsta kuni 8 miljoni ühiku ehk 10% võrra, ütles Nikkei uudisteagentuurile asjaga kursis olev allikas.

„See sügis on siiamaani olnud palju kiirem, kui me ootasime,“ ütles asjaga otseselt kursis olev allikas Nikkei uudisteagentuurile. „Varem oli Apple tellimuste edastamise osas üpris konservatiivne. Pärast tellimusmahu tõstmist on iPhone 11 mudeli tootmismaht eelmise aastaga võrreldes kõrgem,“ lisas allikas.