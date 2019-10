Kinnisvarafond EfTEN-i tulud kasvasid kümnendiku

Selle aasta üheksa kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 7,0 miljonit eurot müügitulu, mis on kümnendiku võrra suurem, kui eelmisel aastal samal perioodil.

Tänavusuvisel uuel aktsiaemissioonil kaasas EfTEN investoritelt 16 miljonit eurot ja sai ühtlasi juurde ka tuhatkond uut aktsionäri. Foto: Andras Kralla

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond 2019. aasta esimese üheksa kuu kasumilt maksta dividende kokku 1,9 miljonit eurot, ehk 46 senti aktsia kohta.