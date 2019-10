USA soovib oma Boeingu konkurentsivõime kaitsmiseks Euroopa riikidele määrata karistustolle Airbusi lennukite tootmise subsideerimise eest. Foto: REUTERS/Fabian Bimmer

Maailma Kaubandusorganisatsioon lubab USAl Euroopale tollimakse seada

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) teatas esmaspäeval ametlikult, et USA võib seada tollimakse Euroopa Liidust pärit kaupadele, mille aastane kauplemismaht ulatub 7,5 miljardi dollarini, kirjutab Reuters.

WTO vaidluste lahendamise kogu, kus on esindajad 164 riigist, andis USA valitsusele loa Euroopa kaupadele tollimaksude kehtestamiseks, karistamaks Euroopa Liitu ja eraldi Airbusi lennukeid tootvaid riike, nagu Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania, et need on lennukite tootmist subsideerinud.