Tesla aktsial viimase kuue aasta pikim tõusujada

Tesla Model S. Foto: EPA

Tesla aktsia on täna tõusnud kõrgeima tasemeni alates juuli lõpust, ühtlasi kallineb aktsia juba kaheksandat päeva järjest, vahendab MarketWatch.

Tegemist on pikima tõusujadaga alates 2013. aasta jaanuarist. Kaheksa päevaga on aktsia tõusnud ligi 13 protsenti. Oktoobris on Tesla kallinenud 9 protsenti, septembris tõusis aktsia 7 protsenti.