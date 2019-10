Coop rahvaaktsiaks: tahame tuhandetes jaeinvestoreid

Just nii viitas Tallinna börsil noteerimist kavandava Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et neil on vaja nii institutsionaalseid kui ka jaeinvestoreid. Aasta lõpuks on nad väidetavalt börsil.

Coop Panga juht Margus Rink ettevõtet investorile odavalt ei müü. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

Rinki sõnul on aktsiate avaliku esmaemissiooni ajastamisel oluline, mis seisus on majandus ja kuidas see peegeldub aktsiaturgudele. „Viimased arengud panga aktsiate suhtes ei ole olnud kõige positiivsemad – meie võime börsiletulekuks valmis olla, kuid kui turg ei taha meid vastu võtta, peame panema selle riiulisse seniks, kuni meid vastu võetakse,“ rääkis Rink.