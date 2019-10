Üle poole pankadest maailmas on liiga nõrgad, et elada üle majanduskriis

Üle poole pankadest kogu maailmas pole majanduslikult elujõulised uue kriisi üle elamiseks, kuna nende omakapitali tootlus ei ole suutnud sammu pidada kuludega, selgub konsultatsioonifirma McKinsey & Co esmaspäeval avaldatud raportis, kirjutab Bloomberg.

BB&T ja SunTrust pankade ühinemine 2019. aasta alguses on suurim USA pankade ühinemine pärast finantskriisi ja edasine trend panganduses, et mitte jääda alla uutele fintech-ettevõtetele. Foto: Zumapress / Scanpix

Et astuda vastu järgmisele majanduslangusele, tuleks pankades kiiremini arendada tehnoloogiaid ja ühinemise abil mastaabisäästu saada veel praegu, kui majandustsükkel on oma hilises arengujärgus. "Usume, et oleme hilises majandustsüklis ja pangad peavad nüüd julgelt tegutsema, sest nad pole eriti heas vormis," ütles McKinsey vanempartner Kausik Rajgopal intervjuus. "Hilistsüklis ei saa keegi endale loorberitele puhkamist lubada."