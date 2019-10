Analüüsimaja kiidab Swedbanki ja SEB seisu heaks

Swedbanki kulud on kasvanud, aga pangal on ikkagi piisavalt raha rahapesuvastaste nõuete kohaldamiseks, kusjuures panga omakapitali tootlus on jätkuvalt kõrgem enamikust oma Euroopa konkurentidest, selgub DBRS Morningstari analüüsist.

Foto: AFP / Scanpix

Makromajanduslik keskkond on muutunud karmimaks ja konkurents on kasvanud, kuid Swedbanki kontserni üheksa kuu tulemused tõestavad panga tugevust, kirjutas analüüsimaja Äripäevale.