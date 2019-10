Investorid leidsid pensionisüsteemist eriti soodsa võimaluse raha teenida

Üsna pikalt ei olnud kolmas sammas hea toode, sest kulud olid suured ja head tootlust ei saanud. Praegu on sinna turule tekkinud kaks mõistlikku võimalust, ütles investor ning Tuleva liige Taavi Pertman. Foto: Andres Haabu

Vabatahtliku kolmanda samba passiivsed fondid on vaikselt muutunud üheks soodsaimaks investeerimisvõimaluseks turul, mille maksuvabastuse võiks ära kasutada iga investor.

Investorid Kristi Saare ja Taavi Pertman, kes on mõlemad Tulevaga seotud, toovad esile kolmanda samba all pakutavaid passiivseid indeksifonde. Tõsi küll, neid on kolmanda samba 11 pensionifondi hulgas vaid kaks.