Kuidas leida ükssarvik?

Superangeli partner Marek Kiisa õpetab head iduinvesteeringut ära tundma. Foto: Liis Treimann

Investeerida tasub vaid neisse ettevõtetesse, mis teevad tänaseid asju vähemalt kümme korda paremini, kahest ei piisa, nentis Superangeli partner Marek Kiisa.

Seejuures on kõige tähtsam investeerida valdkonda, mida väga hästi tuntakse. „Samuti tasub vaadata, kes ettevõtet omavad ja mis on nende pikk plaan. Tähtis on, et tehtaks korraliku marginaaliga tooteid,“ rõhutas Kiisa.