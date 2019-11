Trump ei nõustunud tariifide tühistamisega

USA President Donald Trump teatas reedel, et pole nõustunud Hiinale kehtestatud tariifide tühistamisega. Pärast presidendi teadet, kukkusid USA peamised aktsiaindeksid, tekitades turgudel värskeid kahtlusi, et millal võivad maailma kaks suurimat majandust lõpetada 16-kuulise kaubandussõja.

Mõlema riigi eestkõnelejad teatasid neljapäeval, et Hiina ja USA on jõudnud tariifide langetamise osas kokkuleppele ning kõnelused edenevad plaanipäraselt. Kuid reede hommikul teatas Trump, kes on ennast korduvalt kutsunud „tariifimeheks“, et pole nõus tühistama kehtestatud tariife.