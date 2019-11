Coop Pank tõotab kiirelt kahekordistuda, tehes asju teisiti

Coop Pank on kolme aastaga suurelt kasvanud, kuid nüüd on vaja kõvasti mahtu kasvatada, et tulud hakkaksid kasvama kiiremini kui kulud ja investeering muutuks omanikule tasuvamaks.

Coop Panki juhatuse esimees Margus Rink annab kliendile autogrammi pangakontoris Narva maanteel. Foto: Liis Treimann

Coopil on eeliseid, mille ärakasutamine toob praegustele ja uutele investoritele tulevikus kena kopika, lubas pank emissiooni välja kuulutades. Vaid viis kuud tagasi andis Coop Pank teada, et on asunud börsiteele ning täna kuulutati aktsiate esmapakkumine välja ja avaldati emissiooniprospekt. "Jõuluaeg on just väga hea aeg aktsiaemissiooniks, sest pole paremat kingitust kui aktsia," arvas panga juhatuse esimees Margus Rink.