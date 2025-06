Reet Roos suures intervjuus: ajab närvi, kui aeglaselt kaitsetööstust arendatakse

Fond teeb S&P 500-le silmad ette

Viimased ligi üheksa aastat on teiste seas ettevõtja Reet Roosile kuuluv ettevõte arendanud kauplemisrobotit, mis teeks USA enimjälgitud S&P 500 aktsiaindeksile tuule alla. Seni on see õnnestunud.