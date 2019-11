Börsi lävepakul: saudid teevad viimase katse upitada Aramco väärtust

Järgmistel nädalatel külastavad Aramco naftavälju mitmed välisinvestorite delegatsioonid, kelle abil soovivad saudid teha viimase katse tõsta Aramco väärtust enne börsile minekut järgmise kuu alguses. Foto: Reuters/Scanpix

Financial Timesi andmetel on Saudi naftafirma Aramco börsile tuleku eel Saudi kuninglikpere rahulolematu välisinvestorite leige huvi tõttu, mis ähvardab börsile tuleku eel vähendada Aramco hinnatavat väärtust. Kuigi Saudi investorid on lubanud panustada heldelt Aramco aktsiatesse, pole vedu võtnud institutsionaalsed välisinvestorid

Esmaspäeval algava aktsiate märkimise eel saabub Saudi Araabiasse rahvusvaheliste välisinvestorite delegatsioon. Saudid proovivad külastuse käigus tõsta just suurte institutsionaalsete fondide huvi sajandi börsile tulekuks ristitud emissiooni suhtes. Rahvusvaheline huvi on oluline just Aramco koguväärtuse hindamisel, kes pole nii optimislikud kui Saudi kuninglik perekond.