Crowdestate’i investorid pandi ootele: puitmajatootja on ametlikult pankrotis

Septembris pankrotimenetlusest teatanud Q-haus Baltic, kes vahetas oma nime Pessaraag OÜ vastu, on eelmise nädala kolmapäevast ametilikult pankrotis ning algatatud on tagatisvara realiseerimine.

Q-haus Baltic on alates eelmise nädala kolmapäevast pankrotis. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Äriregistri andmetest selgub, et Pessaraag OÜ on pankrotis selle aasta 13. novembri seisuga. Pessaraagi eelkäija Q-haus oli investoritelt Crowdestate’i vahendusel kaasanud 700 000 eurot ning see tähendab, et oma raha ootele jäid kuni tagatisvara realiseerimiseni jäid 1138 investorit.