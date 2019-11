Alibaba tahab Honkongi IPOga kaasata 13 miljardit dollarit

Alibaba kogub sekundaarse IPOga ligi 13 miljardit dollarit. Foto: Reuters/Scanpix

Alibaba teatas, et Hongkongi börsil plaanitakse aktsiaemissiooni käigus koguda ligi 13 miljardit dollarit. See oleks selle aasta maailma suurim IPO, vahendab CNN Money.

Hiina suurim e-kaubandusfirma teatas, et iga aktsia müüakse 176 Hongkongi dollari eest (22,5 USA dollarit). New Yorgi börsil sulgus aktsia eile sellest hinnast 4 protsenti madalamal. USAs on Alibaba aktsiatega kaubeldud juba 2014. aastast saati.