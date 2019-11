Tesla uut autot telliti lühikese ajaga pea 150 000

Tesla juht Elon Musk pidi tunnistama uue sõiduki Cybertruck esitlusel tagasilööki, ent sellegipoolest sai ettevõte ligi 150 000 tellimust. Foto: USA Today / Scanpix

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles laupäeval, et ettevõtte elektrisõidukit Cybertruck on pärast neljapäevast esitlust tellitud ligikaudu 150 000, vahendab Reuters,

Musk kirjutas Twitteris, et Cybertrucki on kokku tellitud 146 000, millest 42 protsenti telliti kahe, 41 protsenti kolme ja 17 protsenti ühe mootoriga. Musk lisas, et tellimused saavutati ilma mingisuguse makstud reklaamita.