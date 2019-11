Credit Suisse näeb Teslale suurt languspotentsiaali

Credit Suisse analüütikute hinnangul võiks Tesla aktsia praeguselt tasemelt 40 protsenti madalamal kaubelda. Foto: Reuters/Scanpix

Credit Suisse analüütikud kirjutavad, et Teslal on USA elektriautode turul 80protsendiline turuosa, aga ettevõtte satub järgmine aasta tugeva konkurentsisurve alla, vahendab CNBC.

“Praegu on konkurente järjest juurde tulnud, aga jätkuvalt pole autot, mis oleks Tesla Model 3 mudelile ohuks, eriti USAs,” ütles Credit Suisse analüütik Dan Levy. “Teslal on praegu eelis ning see annab hea võimaluse.”