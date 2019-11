Börs: turud jätkavad tõusu

Apple ja pooljuhtide aktsiad tõstsid S&P 500 ja Nasdaq Composite aktsiaindeksid uutele rekordtasemetele. Tõusule aitasid kaasa värsked uudised USA-Hiina kaubanduskõnelustes ning teated uutest ülevõtmispakkumistest Ameerika börsil, kirjutab Reuters.

Täna teatas Hiina riigi poolt toetatud ajaleht, et kaks suurriiki on lähedal kaubandusleppe sõlmimisel. Lisaks teatas kõnelustega seotud USA kõrge ametnik, et esmane leppe võidakse veel sõlmida selle aasta jooksul. Tehnoloogiasektor tõusis esimestel tundidel 1,13%, millest suurima tõusu tegid Intel ja Applied Materials.