Novartis maksab uue paljutõotava ravimi eest 9,7 miljardit dollarit

Novartis ostab Medicines Co, et saada oma tooteportfelli paljutõotav kolesterooliravim Inclisiran. Medicines Co aktsionärid saavad 85 dollarit aktsia eest ja kokku on tehinguväärtus 9,7 miljardit dollarit, sisaldades ka tasumata aktsiaoptsioone ja konverteeritavat võlga, kirjutab Bloomberg.

Uue kolesterooliravimi edu tõi ravimifirmade ühinemise. Pildil Novartise tegevjuht Vas Narasimhan, kelle strateegia Novartise tooteportfelli tugevdamisel on teiste ettevõtete üleostmine. Foto: Reuters/Scanpix

Medicines Co aktsionärid saavad 85 dollarit aktsia eest, teatasid Šveitsis asuv Novartis pühapäeval oma avalduses. See on 45% kõrgem 18. novebri sulgemishinnast enne, kui selgus, et kaks ettevõtet on alustanud läbirääkimisi.