Pesufirma investorid müüma ei torma

Foto: Meeli Küttim

Halvenenud majandustulemused panid pesutootja Silvano aktsia täna börsil taas odavnema. Käibe ja kasumi kukkumine, aktsia hinna tänane 4protsendiline ja selle aasta tipust 20protsendiline langus pole mõne investori meelest siiski põhjus aktsiate müügiks.

Ennast pikaajalise investorina iseloomustav Harju Elektri juht Endel Palla ütles Äripäevale, et ta ei ole viimaseid majandustulemusi lugenud ja ei tunne ka väga suurt huvi nende vastu, kuid kuuldes, et nii Silvano käive kui ka kasum on saanud korraliku hoobi, märkis ta, et tema küll veel aktsiaid müüki ei paiska.