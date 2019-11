Rootsis on kinnisvarabuum, aga Eesti ärid sellest osa ei saa

Maru Ehitus AS juhatuse esimees Taimo Murer. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Möödunud aastal kuulutas investeerimispank Goldman Sachs Rootsi kinnisvarasektorile kriisi. Rootsi kinnisvaraturgu selline prognoos ei kõnetanud ja hinnad on tõusule pööranud. Paraku pole see edu tingimata Eesti ehitusettevõtjate jaoks.

Eesti ehitus- ja kinnisvarafirmadel on praegu keeruline Rootsis raha teha.