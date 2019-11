Analüüsimaja peab Coop Panga aktsia hinda õigustatuks

Riias asuv finantsuuringute keskus Alphinox hindas Coop Panga aktsiat ning analüütikute arvates on aktsia praegune IPO hind õigustatud.

Riia analüütikud peavad Coop Panka aktiivseks ja oportunistlikuks pangaks, mille aktsia hind on õigustatud. Pildil Margus Rink, Coop panga juht. Foto: Liis Treimann

Analüüsi kokkuvõttes kirjutas Alphinox, et Coop Bank läbib kiire kasvufaasi ja selle kulude-tulude suhe on üsna kõrge, samal ajal kui omakapitali tootlus on madalam, kui võrrelda Balti turu küpsemate pankadega.