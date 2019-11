Neinar Seli: märkisin kuuekohalise arvu Coopi aktsiaid

Eesti kõige rikkamad inimesed rääkisid Äripäevale, millise otsuse on nemad praeguseks Coop Panga märkimise kohta teinud, ning investorid tõid välja oma otsuste poolt- ja vastuargumendid.

Edukas ettevõtja, börsifirma juhtimise kogemusega Estiko Kontserni omanik Neinar Seli peab Coop panga aktsiaid uueks rahvaaktsiaks ja märkis neid kuuekohalise arvu (100 000–999 999 tk). Foto: Liis Treimann

Käimas on viimane nädal, mil saab märkida Coop Panga aktsiaid. Äripäev uuris Eesti kõige rikkamate inimeste käest, kas nad on juba Coop Panga aktsiaid märkinud (või kavatsevad seda teha) ja miks. Vastused õnnestus saada üheksalt inimeselt, sulgudesse on märgitud nende vara väärtus Äripäeva 2019. aasta rikaste TOPi alusel.