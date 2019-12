Algas pankade hinnasõda väikeinvestorite meelitamiseks

Eile börsikella helistamise tseremooniaga Balti aktsiate tehingutasude kaotamisest teatanud Swedbank viskas sellega kinda seni investorisõbralikkusega hiilanud LHV Pangale ja vallandas suure tõenäosusega hinnasõja.

Väikeinvestoritele oli Swedbanki algatus vägagi meeltmööda ja vallandas elavaid arutelusid mitmes foorumis. Uudise avaldasid Nasdaq Tallinna kontoris Swedbanki esindajatena maaklerosakonna juhataja Baltikumis Andres Suimets (vasakul) ja juhatuse liige Tarmo Ulla. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Investor Rain Sinimäe ütles, et tasude kaotamine oli väga tervitatav ja Swedbank on nüüd sellega LHV-le arvestatav konkurent. Lisaks on eraisikutele kuni 30 000 euro ulatuses väärtpaberite hoidmine nüüd haldustasuta. „Konkreetselt minule ja minuga seotud firmadele kasu sellest pole. Ise kavatsen jätkata LHV teenuste kasutamist. Kui tulevikus peaks Swedbankis kaduma 30 000eurone piirang ja tehingutasud veelgi soodsamaks muutuvad, siis kaaluks tõsisemalt kolimist väärtpaberitega teise panka. Kindlasti otsustavad ka teised teenused, pangakaardi kuutasu, võimenduslaenu intressid jne,“ nentis ta.