Indeksifondid lõid platsi puhtaks

Kolm aastat tagasi tuli turule Eesti esimene passiivne pensionifond – ja on oma sünnist alates kõik aktiivselt juhitud konkurendid mutta surunud, oma olemasolu on selle aja vältel suutnud õigustada vaid mõni üksik fond.

Parimat tootlus näitas viimase kahe ja poole aastaga SEB indeksifond. Foto: Liis Treimann

Selge on, et madalate intressimäärade keskkonnas on võlakirjafondidel raske korralikku tootlust teha ja kui inflatsioon peale panna, siis ongi kõik seesugused vee alla jäänud. Samal ajal on börsid teinud meeletut rallit: eurodes arvestatuna on S&P 500 indeks tõusnud muinasjutulised 28%, Tallinna börs 12% ning vaid Stoxx 600 kiratseb 5% peal. Kui inflatsioon maha arvutada, siis ei ole Eesti inimesed viimase kolmel aastal turgude tõusust osa saanud tervelt 11 fondis 21st ja on pidanud sisuliselt peale maksma.