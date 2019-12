Ericssoni eelistatakse Norras 5G võrgu väljaehitamisel Huaweile. Foto: Stig-Ake Jonsson/Reuters/TT/Scanpix

Norra Telenor valis 5G võrgu jaoks Ericssoni seadmed

Norra suurim telekomifirma Telenor teatas reedel, et on valinud 5G võrgu ülesehitamiseks Rootsi firma Ericssoni seadmed, loobudes järk-järgult Hiina Huawei seadmetest, mida on kasutatud 4G võrgu jaoks juba kümme aastat, kirjutab Reuters.

Kartes kõrgtehnoloogilist spionaaži ning võideldes Hiinaga kaubanduse rindel, on Ameerika Ühendriigid suunanud oma NATO liitlasi, sealhulgas Norrat, loobuma Huawei seadmetest 5G võrgu arendamisel. Ka Norra sisejulgeolekuteenistus hoiatas Telenori Huawei seadmete eest.