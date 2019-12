Rootsi parima palga maksja teeb töötajatest miljonärid

Rootsis avaldati parimat palka maksvate ettevõtete edetabel, kus troonib verivärske börsifirma.

Turvavööde tootmine. Foto: Erik Prozes

Dagens Industri kirjutab, et parimat palka – keskmiselt töötaja kohta – maksab investeerimisfirma EQT. Ettevõttel on 135 töötajat ning keskmine aastapalk on ettevõttes 2,54 miljonit Rootsi krooni ehk ligi veerand miljonit eurot. Töötaja kohta on seega keskmine töötasu umbes 20 235 eurot kuus. Ettevõte tuli börsile tänavu septembris ning alates sellest hetkest on tema aktsia kallinenud 22% ning kaupleb 103 Rootsi krooni tasemel.