Hiina annab Teslale laenu

Tesla saab 1,4 miljardi USA dollari (10 miljardi jüaani) suuruse laenu Hiina pankadelt, et rahastada oma autotehase tegevust Shanghais, vahendab Reuters.

Reutersi allikate sõnul on teada nelja panga nimed, kes on nõus laenama elektriautotootjale: China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China ning Shanghai Pudong Development Bank.