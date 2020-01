USA töötutoetuste arv vähenes

Möödunud nädalal oli töötushüvitist taotlevate ameeriklaste arv madalam. See on positiivne signaal USA tööturu jaoks, mis alles hiljuti näitas, et uute nõuete arv võib hakata suurenema, vahendab Reuters.

Foto: AFP

Esialgsed riiklike töötutoetuste taotlused vähenesid 28. detsembril lõppenud nädalaks 2000 võrra, langedes hooajaliselt korrigeeritud 222 000-ni, teatas Tööministeerium neljapäeval. Reutersi küsitletud majandusteadlased eeldasid töötutoetuste taotluse arvuks 225 000.