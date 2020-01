Merko Ehitus plaanib Lätis 260 miljoni euro suurust arendust

Daugava jõgi Riia. Alexander Ryumin/TASS Foto: Alexander Ryumin, TASS/Scanpix

Läti tütarfirma SIA Merks teatas kohalikule meediale, et plaanib enam kui veerand miljardi euro suurust hiidinvesteeringut. Emafirma jäi detailide osas kidakeelseks.

Merko Ehitus teatas börsile, et arendus- ja investeerimismahud, mis meediast läbi käisid – täpsemalt enam kui 260 miljoni euro suurune kinnisvara arendusprojekt Riias –, on vaid esialgsed ja hinnangulised ja võivad veel ajas muutuda. Merko kinnitas, et kui vastavad otsused on langetatud ja arendustöödega algust tehakse, annab Merko Ehitus sellest investoritele teada.