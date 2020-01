Tesla turuväärtus ületas 100 miljardi piiri

Tesla turuväärtus tõusis esmakordselt 100 miljardi dollarini, mis tähendab, et ettevõtte tegevjuht Elon Muskil on suur palgapäev, vahendab CNBC

Tesla aktsia on täna kallinenud juba 8,1 protsenti, 591,8 dollarini ning turuväärtus on tõusnud 106,7 miljardi dollarini. Elektriautode tootja on praegu väärtuslikum kui Ford ja General Motors kokku.