Pokkerimäng, mis lubab nelja aastaga raha viiekordistada

Investor Toomase konverents Foto: Raul Mee

Varem pokkerimänguga elatist teeninud Madis Müür leidis pärast kaartide mahapanekut rahateenimiseks uue viisi – idufirmadesse investeerimise – ning siiani on tal läinud nii edukalt, et vaid nelja aasta jooksul on Müürist saanud miljonär.

Kuna iduinvesteeringud on mittelikviidsed, ootab Müür oma nendesse paigutatud rahalt igal aastal vähemalt 30protsendilist tootlust. „Siiamani on oluliselt rohkem tulnud, eelmine aasta sain 50 protsenti, üle-eelmine aasta aga üle 100 protsendi,“ rääkis ta oma saavutustest. „Nelja aastaga olen oma 200 000 eurot miljoniks viiekordistanud.“