Kustutatud firma paugutab Tallinna börsil

Kuigi ühe Tallinna börsi jõukaima investori Olegs Radcenko Rigtotrip OÜ on juba möödunud aastal kustutatud, teeb firma börsil hoogsalt tehinguid edasi.

Tallinna börsil tegutseb kustutatud firma. Foto: Liis Treimann

Rigtotrip OÜ on ainuüksi viimase nädala jooksul teinud aktsiatehinguid mitmekümne tuhande euro eest: ta on ostnud näiteks 11 000 Silvano Fashion Groupi, 5000 Pro Kapitali ja 1500 Tallinna Vee aktsiat. Müünud on ta 155 095 Baltika, 33 519 Coop Panga ning 4526 Arco Vara aktsiat.