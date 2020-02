Nafta hind on nõudluse vähenemise tõttu viimaste nädalatega 20% langenud. Koroonaviiruse leviku pidurdumine Hiinas aitas kolmapäeval nafta hinnal 3% kerkida. Foto: Ernest Scheyder/Reuters/Scanpix

Koroonaviiruse leviku pidurdumise tõttu kerkis nafta hind 3%

Kolmapäeval kerkis nafta hind 3%, kui Hiina teatas täna kõige väiksema uute koroonaviiruse kandjate arvu alates jaanuari lõpust. See tekitas investorites ootust, et maailma suuruselt teise naftatarbija nõudlus nafta järele taastub, kirjutab Reuters.

Lisaks mõjus nafta hinnale positiivselt asjaolu, et kuigi USAs kasvasid naftavarud prognoositust rohkem, siis seda mõju tasandas kütuste laovarude vähenemine. Eriti ootamatu oli bensiini laovaru vähenemine, mis tekitas ootust, et bensiininõudlus on hakanud taastuma.