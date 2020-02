OPEC+ toimkond soovitab ajutiselt naftatoodangut vähendada

Kaks allikat teatasid, et OPEC+ tehniline toimkond on soovitanud ajutiselt vähendada naftatoodangut 600 000 barreli võrra päevas, et reageerida koroonaviiruse mõjule energiavajadusele, vahendab Reuters.

The Joint Techincal Committe (JTC) ei ole otsuseid tegev organ, kuid nõustab Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) ning Venemaa poolt juhitud OPEC+. OPEC ja tema liitlased toodavad üle 40 protsendi ülemaailmsest naftast. Kavandatud kärpimine moodustaks umbes 0,6 protsenti globaalsest nafta tarnest.