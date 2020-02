USA tarbijate kindlustunne tugevnes veelgi

Pood USAs Florida osariigis. Foto: Reuters/Scanpix

USA tarbijate kindlustunne tõusis veebruaris pea kahe aasta kõrgeima tasemeni, sest majanduse ja rahalise seisu väljavaade on paranenud. See annab märku, et tarbimine toetab ka edaspidi USA majanduskasvu.

Michigani ülikooli esialgne tarbijate meeleolu indeks tõusis veebruaris 100,9 punktini, jaanuaris oli näitaja 99,8, selgub reedel avaldatud andmetest. Näitaja oli ka kõrgem kui Bloombergi küsitletud analüütikute ootus.