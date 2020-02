JPMorgan: Euroopa aktsiad tõusevad edasi

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud kauplevad rekordtasemetel ning JPMorgani strateegid usuvad, et aktsiaralli kestab edasi, vahendab Bloomberg.

Stoxx Europe 600 indeks tõsusis eelmisel nädalal uue rekordini, sest börsifirmade tulemused on olnud head, vaatamata sellele, et koroonaviirus hoiab finantsturge surve all.