Viirus annab lennufirmadele tugeva löögi

Lennufirmade jaoks saab käesolev aasta olema raske. Foto: Reuters/Scanpix

Lennundussektor ootab, et globaalne reisijate arv langeb tänavu esmakordselt 17 aasta jooksul. Juba praegu on koroonaviiruse tõttu tühistatud tuhandeid lende, vahendab Bloomberg.

Kui detsembris prognoosis Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus, et 2020. aastal kasvab reisijate arv 4,1 protsenti, siis nüüd oodatakse 0,6 protsendi suurust langust. See näitaja on ühenduse sõnul pigem konservatiivne, sest seal on arvestatud ainult Hiinaga ja sellega seotud turgudega.