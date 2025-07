Tagasi 07.07.25, 12:55 Venemaa ja Aserbaidžaani tülist: “Impeeriumi lagunemise sõjad jätkuvad“ Venemaaga tülli pööranud Aserbaidžaan on Euroopale oluline energeetikapartner ja gaasieksport Euroopa Liitu on alates täiemahulise sõja algust Ukrainas kahekordistunud, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.

Kuula intervjuust Indrek Lepikuga Venemaa ja Aserbaidžaani vahel lahvatanud tülist, mis on osa palju laiemast muutusest Moskva kunagises mõjusfääris.

Foto: Andras Kralla

Aserbaidžaan on eeskätt maagaasi eksportijana väga oluline. "Tüli üks kesksemaid ivasid ongi see, et Aserbaidžaani ja nende olulise liitlase Türgi huvi on siin, meie piirkonnas Venemaad energiaturust natukene välja lõigata või vähemasti nende turuosa hõivata," selgitas Lepik.