Maailma rikkuselt neljas inimene kulutab tagasihoidlikult

Põhikoolis teenis Warren Buffett raha ajalehti laiali vedades. Keskkoolis ostis sõbraga kahe peale kasutatud mänguautomaadi, pani selle üles lähedasse apteeki ja teenis piisavalt raha, et kokku panna terve automaatide kett. Ülikooli lõpuks oli ta kokku ajanud 9800 dollari eest sääste, mis tänapäeva vääringus oleks juba väike varandus. Foto: Reuters/Scanpix

Ta ise mäletab end olevat äri ajanud juba seitsmeaastasena ja äri ajab ta iga päev ka praegu, kui on 89 aastat vana. See mees on Warren Buffett.

Oma esimesed aktsiad ostis Warren Buffett kokkuhoitud rahast 11­aas­taselt – kolm gaasiga tänavalaternaid varustanud Cities Service'i (praegu naftarafineerija Citgo) aktsiat endale, kolm oma nooremale õele Dorisele. Aktsiaturg köitis teda.